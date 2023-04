Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fahrraddieb auf frischer Tat erwischt

Soest (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 00:15 Uhr, beobachtete ein Zeuge wie eine männliche Person sich an einem Fahrrad am Bahnhof zu schaffen machte. Der Zeuge wählte sofort den Notruf. Dies schien der Dieb bemerkt zu haben und ließ von seinem Vorhaben ab. Er flüchtete mit einem Koffer in der Hand in Richtung Unterführung. Die entsandten Polizeibeamten konnten den Mann am Parkhaus "Leckgadum" stellen. In dem Koffer des Mannes befand sich augenscheinlich diverses Diebesgut. Der Koffer wurde samt Inhalt sichergestellt. Der 19-jährige aus Olpe wurde zur Identitätsfeststellung zur Polizeiwache nach Soest verbracht. Die Ermittlungen am Tatort ergaben, dass er an einem Fahrrad bereits das Schloss und den Sattel beschädigt hatte. Das Fahrrad wurde zur Eigentumssicherung in Verwahrung genommen. Das Strafverfahren gegen den 19-Jährigen wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich des Koffers aufgenommen. (ja)

