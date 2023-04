Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zeugen nach Flucht mit schwerverletztem Radfahrer gesucht

Soest (ots)

Am heutigen Vormittag, gegen 09:55 Uhr, ereignete sich am Bahnhof im dortigen Kreisverkehr eine Verkehrsunfallflucht. Ein 53-jähriger Radfahrer fuhr vom Bahnhof aus in den Kreisverkehr ein und beabsichtigte ihn, über den Aldegreverwall wieder zu verlassen. In Höhe des Zebrastreifens wurde der Radfahrer von der rechten Front eines grauen Kastenwagens erfasst. Der Radfahrer aus Welver stürzte beim dem Zusammenstoß und wurde schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der bisher unbekannte graue Kastenwagen flüchtete über den Aldegreverwall in Richtung Freiligrathwall. Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Pkw machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Soest unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (ja)

