Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Gesichter der Polizei - drei Reviere haben offiziell neue Führung

Bild-Infos

Download

Neubrandenburg/Demmin/Waren/Altentreptow (ots)

In Neubrandenburg haben heute eine strahlende neue Revierleiterin und zwei glückliche neue Revierleiter offiziell ihr Amt durch den Innenminister Christan Pegel übertragen bekommen.

Für die Revierleiterin des Polizeihauptreviers Waren (Müritz), Polizeihauptkommissarin Kathrin Jähner, ist es eine Rückkehr zu den Wurzeln als junges Mädchen. Denn die gebürtige Warenerin ist im Heimatrevier einst als Schülerpraktikantin Fußstreife gelaufen. Dass sie genau dieses Revier mal führen würde, hätte sie sich nicht zu träumen gewagt. Die Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung in ihrem Bereich sowie eine transparente Führung des Reviers in Bezug auf ihre Mitarbeiter sind ihre wichtigsten Anliegen. Kathrin Jähner ist quirlig und immer auf Achse. Sie ist Schutzfrau durch und durch. Sie lebt den Job als Polizeibeamtin und würde am liebsten alles (selbst) machen. Sie ist sich auch als Leiterin nicht zu schade, zum Beispiel mit zu Verkehrskontrollen herauszufahren.

Mit Jahresbeginn 2023 hat Polizeihauptkommissar Thomas Krüger die Leitung des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers (AVPR) Altentreptow übernommen, nachdem der vorherige Leiter, Erster Polizeihauptkommissar Jörg Mielke, in den Ruhestand verabschiedet wurde. In den 90ern diente er lange Zeit als Polizist in Sachsen-Anhalt. In MV hat er bisher vor allem im Bereich Vorpommern-Rügen viele berufliche Stationen gehabt. Die wohl spannendste und prägendste Zeit hat Thomas Krüger in jüngerer Vergangenheit aber im Kosovo verbracht. Dort war er zwei Mal für jeweils mehrere Monate als Polizist im Einsatz. Über das Programm der EU - EULEX - hatte er sich beworben und nach einem langen und anstrengenden Auswahlverfahren wurde er genommen. Er konnte in der Hauptstadt des Kosovo, Pristina, im Lagezentrum der Mission mit etlichen Kollegen verschiedenster Nationalitäten zusammenarbeiten. Sein Auftrag: Hilfe beim Aufbau von Rechtsstaatlichkeit im Land. "Der Kosovo bringt dir Geduld bei", sagt er selbst gern über die Zeit. Und die kann ja als Revierleiter nicht schaden. Krüger beschreibt sich selbst als berechenbar, loyal und konstruktiv. Kollegen schätzen an ihm, dass er Kritik auch ausspricht, mit dem Ziel, dann gestärkt aus so einer Sache heraus zu gehen.

Kriminalhauptkommissar Andreas Lübs leitet seit Anfang Dezember 2022 das Polizeihauptrevier Demmin. Der gebürtige Teterower hat u.a. durch seine Einsätze bei der Bereitschaftspolizei, als Ermittler in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Malchin sowie als Dienstgruppenleiter in Demmin viele Erfahrungen gesammelt. Der Inspekteur der Landespolizei, Nils Hoffmann-Ritterbusch, beschreibt ihn als jemanden, der in der Not zur Stelle und immer bereit sei, etwas zu tun. Seit kurzem ist der neue Revierleiter Lübs Mitglied im Begleitausschuss der Stadt Demmin, in dem die Schwerpunkte u.a. auf Bekämpfung von Extremismus und Demokratie leben liegen. Diese Punkte seien auch für ihn in seinem Beruf wichtige Aufgabenfelder.

MVs Innenminister Christian Pegel bezeichnete die Revierleiter als "Seismographen". Sie haben die Verantwortung direkt zum Bürger hin und bekommen sämtliche Stimmungslagen unmittelbar mit. Außerdem seien sie intern für "das Menschelnde" in der Mitarbeiterschaft zuständig.

Thomas Dabel, Präsident des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, empfindet Revierleiter als "das Gesicht der Polizei", weil sie so direkt wie kaum eine andere Führungskraft mit Ämtern, Lokalpolitikern und Bürgern zu tun haben. "Das ist eine große Verantwortung, die ich Ihnen aber allen sehr zutraue."

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell