Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf zu einer mutmaßlichen Diebstahlshandlung aus einem Fahrzeug

Neubrandenburg (ots)

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Verdacht des Diebstahls aus einem Lastkraftwagen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen griffen der oder die bislang unbekannten Tatverdächtigen in den frühen Morgenstunden des 24.02.2023 einen Lastkraftwagen auf dem Parkplatz vor dem Kaufland am Torfsteg in Neubrandenburg an. Der Lastkraftwagen war direkt vor dem Haupteingang des Kauflands abgestellt. Der oder die Unbekannten drangen im Tatzeitraum von 05:30 bis 07:00 Uhr offenbar gewaltsam in das Fahrerhaus ein, entwendeten Bargeld und flüchteten in bislang unbekannte Richtung. Durch den Hinweisgeber konnte eine mögliche, bislang unbekannte Zeugin im Bereich des Parkplatzes benannt werden. Die Kriminalpolizei bittet die mögliche Zeugin sich bei der Polizei zu melden. Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg kam zur Spurensuche und - sicherung zum Einsatz. Zeugen, die Beobachtungen zum Tatgeschehen, zu den mutmaßlichen Tätern bzw. etwaigen Fahrzeugen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395 5582 5224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber an jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Im Auftrag Stefanie Peter Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

