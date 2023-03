LPI-EF: Polizeihubschrauber im Einsatz

Erfurt (ots) - Am späten Sonntagnachmittag fuhr ein 19-Jähriger Erfurter mit seinem E-Bike durch die Erfurter Altstadt. Hierbei übersah der junge Mann ein Auto, welches im Begriff war einzuparken und fuhr auf dieses auf. Beim darauffolgenden Sturz landete er mit seinem Kopf in der Heckscheibe. Ihm war sein Schutzengel hold. Trotz nicht getragenen Schutzhelms verletzte er sich nur leicht an der Hand. (PS) Rückfragen ...

