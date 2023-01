Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwerer Verkehrsunfall in Werther (Westf.)

Gütersloh (ots)

Werther (Westf.) (FK) - Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend (21.01., 21.11 Uhr) erlitten zwei Personen Verletzungen. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 30-jähriger Mann aus Klettgau (Baden-Württemberg) mit einem Skoda die Engerstraße in Richtung Speckfeld. Derzeitigem Ermittlungsstand nach kam er in Höhe der Einmündung zur Jöllenbecker Straße ins Schleudern, geriet erst auf den rechtsseitigen Gehweg und kollidierte anschließend mit einem entgegenkommenden Mercedes einer 24-jährigen Gütersloherin. Durch Kräfte der Feuerwehr musste der 30-jährige aus dem Auto befreit werden. Mit schweren Verletzungen wurde er anschließend in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. Die 24-Jährige Mercedes-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Zur ambulanten Behandlung wurde sie ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Dieser beläuft sich auf schätzungsweise 12.000 Euro. Die Autos wurden abgeschleppt.

Da sich im Zuge der Unfallaufnahme der Verdacht ergab, dass der 30-Jährige zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm deshalb eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell