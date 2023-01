Polizei Hagen

POL-HA: Fußgängerin auf der Hochstraße angefahren

Hagen - Innenstadt (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 07.01.2023, kam es gegen 03:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Hochstraße. Ein 33 jähriger Mann aus Velbert befuhr zunächst die Kampstraße in Richtung Fußgängerzone. An der Einmündung mit der Hochstraße bog der junge Mann dann in Höhe der Kneipe Jekyll and Hyde nach links in die Hochstraße ab. Hierbei übersah er jedoch eine 61 jährige Hagenerin, die die Hochstraße über den Fußgängerüberweg in Richtung Bergischer Ring querte. Da der Velberter vermutlich mit seinem Kleintransporter gerade erst angefahren war könnte die Kollisionsgeschwindigkeit noch recht gering gewesen sein, so dass die Hagenerin noch Glück im Unglück hatte und leicht verletzt einen Krankenhaus zugeführt wurde. Der genaue Unfallhergang wird nun durch das Hagener Verkehrskommissariat ermittelt. (tx)

