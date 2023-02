Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Offenbach-Hundheim (Kreis Kusel) (ots)

Ohne im Besitz eines Führerscheins zu sein, fuhr am Samstagmorgen ein 69-jähriger Rollerfahrer durch Offenbach-Hundheim. Technisch versierte Polizeibeamte hielten den Fahrer in der Ortslage an. Während der polizeilichen Kontrolle wurde erhoben, dass die bauart bedingte Höchstgeschwindigkeit des Rollers deutlich oberhalb von 25 km/h liegt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell