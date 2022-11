POL-NI: Kontrollen für mehr Verkehrssicherheit Neben einer intensiven Fahrzeugkontrolle finden auch Radfahrerkontrollen statt

Bückeburg (ots) - (ma) Einer 81jährigen Seniorin ist am Mittwoch gegen 12.45 Uhr in einem Bückeburger Supermarkt in der Kreuzbreite das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen worden. Die Geschädigte hatte ihre Handtasche während des Einkaufs in den Einkaufswagen gestellt. Der Frau fiel irgendwann auf, dass der eigentlich zugezogene Reissverschluß der Tasche weit geöffnet war und das Portemonnaie fehlte. In der ...

