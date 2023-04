Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - Einbruch in Einfamilienhaus - Abwesenheit genutzt

Welver (ots)

Die Abwesenheit des Bewohners nutzten in der Zeit von Donnerstag, 16.45 Uhr bis Karfreitag, 15.30 Uhr, bislang unbekannte Einbrecher, um in das Einfamilienhaus an der Straße Hellweg einzubrechen. Hierzu schlugen die Täter die Scheibe der Terrassentür ein und gelangten so in das Innere des Hauses. Nachdem in dem Objekt sämtliche Schränke und Behältnisse durchwühlt wurden, erbeuteten die Einbrecher schließlich eine Münzsammlung und eine Sporttasche. Zur genauen Höhe der Beute liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Werl unter der Telefonnummer 02922-9100 0 entgegen. (hn)

