Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Pkw mit brachialer Gewalt aufgebrochen

Bad Sassendorf (ots)

In der Zeit von Dienstagabend (04.04.), gegen 18.00 Uhr, bis Karfreitag (07.04), gegen 19.40 Uhr, haben unbekannte Täter einen geparkten Volvo an der Straße Am Haulenbach aufgebrochen und durchwühlt. Die Täter haben die Fahrertür durch Aufhebeln derart beschädigt, dass sich diese nicht mehr schließen lässt. Anschließend wurde das Radio mit brachialer Gewalt herausgerissen, letztlich aber im Fahrzeug zurück gelassen. Zeugen, die in dem benannten Zeitraum etwas Verdächtiges Am Haulenbach beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921 - 9100 0 an die Polizei Soest zu wenden. (hn)

