POL-Pforzheim: (CW-Enzkreis-FDS-PF) Pforzheim - Silvesterbilanz der Polizei

"Unruhiger und einsatzintensiver als die beiden vergangenen Jahreswechsel, aber dennoch überwiegend friedlich und geordnet" - so lautet die Bilanz des Polizeipräsidiums Pforzheim.

Der erste Jahreswechsel ohne signifikante coronabedingte Einschränkungen verlief im Dienstbezirk des Polizeipräsidiums Pforzheim weitestgehend friedlich.

Insgesamt waren in der Nacht von Samstag auf Sonntag rund 450 Einsätze zu bewältigen. Im Vergleich zur letzten Silvesternacht waren dies knapp doppelt so viele polizeiliche Einsätze (2021/2022:230).

Der Großteil der Einsatzmaßnahmen war im Bereich der Ruhestörungen zu verzeichnen. Mit rund 40 Einsätze entsprach dies der Größenordnung im Jahr zuvor. Weiterhin war die Polizei bei kleineren Bränden, Brandalarme, Streitigkeiten und Sachbeschädigungen gefordert.

Insbesondere sind waren die folgende Sachverhalte im Zusammenhang mit dem Jahreswechsel zu erwähnen.

Freudenstadt:

Auf rund 15.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, welcher aufgrund eines Brandes an einem Mehrfamilienhaus entstand. Aufmerksame Zeugen bemerkten gegen 21:50 Uhr einen brennenden Briefkasten, welcher im Hauseingangsbereich angebracht war. Geistesgegenwärtig nahmen sie einen Feuerlöscher, bekämpften das Feuer couragiert mittels Feuerlöscher und verständigten die Feuerwehr. Weiterhin war auch Rettungsdienst bei dem Brand in der Murgtalstraße im Einsatz. Glücklicherweise wurde aber niemand verletzt. Die Brandursache ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Allerdings liegen Hinweise vor, dass Feuerwerkskörper ursächlich gewesen sein könnten. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Brandstiftung.

Pforzheim - Weststadt:

Mehrere Streifenbesatzungen, Unterstützungskräfte der Bereitschaftspolizei sowie die Diensthundestaffel waren im Zusammenhang mit einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Einsatz. Gegen 23:50 Uhr konnten im Bereich der Durlacher Straße rund fünfzig Personen angetroffen werden, deren Beteiligung zunächst unklar war. Da sich die Mehrzahl der Anwesenden tendenziell unkooperativ verhielt, war ein konkreter Sachverhalt vor Ort nur schwer auszumachen. Nach bisherigen Ermittlungen soll es zuerst zu verbalen Unstimmigkeiten gekommen sein, in deren Verlauf zwei noch unbekannte Täter mindestens drei Personen durch Schläge leicht verletzten. Unter anderem soll auch eine Glasflasche zum Einsatz gekommen sein. Die weiteren Ermittlungen werden vom Polizeirevier Pforzheim-Süd übernommen.

Pforzheim - Oststadt:

Offenbar führte gegen Mitternacht ein entzündeter Feuerwerkskörper zum Vollbrand eines Balkons an einem Mehrfamilienhaus in der Östlichen Karl-Friedrich-Straße. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 30.000 Euro. Die Wohnung war im Anschluss nicht mehr bewohnbar. Im Rahmen des Einsatzes wurde eine Person vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Ob diese durch das Brandgeschehen verletzt wurde, ist derzeit noch unklar.

Pforzheim - Würm:

Nach bisherigem Kenntnisstand kam es gegen 00:20 Uhr im Bereich der Hölderlinstraße zum Einsatz einer Schreckschusswaffe. Ein 16-Jähriger hatte von einer feiernden Personengruppe zunächst die Herausgabe von Feuerwerkskörpern gefordert. Als die Angesprochenen dies ablehnten, entfernte sich der Jugendliche mitsamt seinen Begleitern, kam aber wieder zurück und schoss offenbar mehrmals in Richtung der Personengruppe. Im Anschluss flüchtete der junge Mann samt seinen Begleitern. Nach derzeitigem Sachstand wurde ein Mann durch die Schüsse leicht im Gesicht verletzt und kam zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei - Haus des Jugendrechts - fortgeführt.

Königsbach - Stein:

Von einem Balkon aus sind Polizeibeamte des Polizeireviers Pforzheim-Nord am Neujahrstag gegen 01:00 Uhr in Königsbach beworfen worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es aufgrund von abgefeuerten Feuerwerkskörpern zu einer Bedrohung mit Baseballschläger durch einem 54-jährigem Mann gegenüber zwei Personen in der Steiner Straße. Beim Eintreffen der Polizei befand sich der 54-Jährige bereits wieder in seiner Wohnung und konnte auf dem Balkon stehend von den Beamten angesprochen werden. Der Mann zeigte sich erbost und verbal aggressiv beschüttete die Beamten mehrmals mit Wasser. Auch warf er Gegenstände von oben auf die Straße und verfehlte nur knapp die untenstehenden Polizisten. Bei der Festnahme wehrte er sich derart, dass es mehrerer Beamten bedurft, ihn unter Kontrolle zu bringen. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen unter anderem wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand, Bedrohung und Beleidigung.

Horb am Neckar - Nordstetten:

Schwere Gesichtsverletzungen zog sich ein 30-Jähriger, gegen 00:20 Uhr, beim Zünden einer Feuerwerksbatterie zu. Er musste mit dem Rettungsdienst in eine Klinik transportiert werden. Offenbar war der Feuerwerkskörper unmittelbar nach dem Anzünden explodiert.

