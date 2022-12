Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Calw) Nagold-Emmingen - Unbekannte Täter sprengen Briefkasten des Rathauses

Nagold-Emmingen (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro richteten bislang unbekannte Täter an, die in der Nacht zum Samstag um 00:02 Uhr den Briefkasten im Rathaus Nagold-Emmingen sprengten. Der innerhalb des Gebäudes in der Oberjettinger Straße an der hölzernen Eingangstür angebrachte Briefkasten, der von außen über eine Klappe bestückt wird, wurde komplett zerstört. Die Eingangstür selbst sowie eine weitere innenliegende Zwischentür wurden stark beschädigt. In Zusammenhang mit der Tat steht möglicherweise ein dunkler Kleinwagen, besetzt mit mehreren Personen, die als Tatbeteiligte in frage kommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich telefonisch unter (07231) 186-4444 zu melden.

