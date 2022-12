Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Altpapiercontainer durch Feuerwerkskörper in Brand gesteckt?

Pforzheim (ots)

Am Donnerstagabend ist es, gegen 22:30 Uhr, zu einem Brand zweier Müllcontainer in der Pforzheimer Innenstadt gekommen. Dieser dürfte durch das unkontrollierte Abbrennen von Feuerwerkskörpern entstanden sein. Die in der Baumstraße brennenden Altpapiercontainer konnten durch die über Notruf verständigte Feuerwehr zügig gelöscht werden. Durch die starke Hitze- und Rauchentwicklung wurde die Hausfassade sowie die in der Hauswand eingelassenen Glasbausteine in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Kriminalpolizei Pforzheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen des Vorfalls sowie Personen die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Pforzheim, unter der Telefonnummer 07231 186-4444, zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

