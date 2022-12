POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Detonierter Zigarettenautomat -Kriminalpolizei sucht Zeugen

Mönsheim (ots) - Ein bislang Unbekannter hat am vergangenen Mittwochabend einen Lebensmittelladen in Mönsheim überfallen. Der Täter hielt sich bereits längere Zeit in dem in der Pforzheimer Straße gelegenen Laden auf und wartete offenbar darauf bis alle Kunden gegen 19.00 Uhr das Geschäft verließen. Daraufhin begab er sich zur Kasse, zückte ein Messer, warf ...

mehr