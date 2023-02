LPI-SHL: Unfallzeugen gesucht

Schmiedefeld (ots) - In der Nacht zu Mittwoch verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Pension im Friedrichsweg in Schmiedefeld am Rennsteig. Im Inneren setzten sie die Brandmeldeanlage außer Betrieb. Die Täter durchwühlten in der weiteren Folge den Bereich der Rezeption und entwendeten Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Eine Überwachungskamera zeichnete die Tat aus. Gegenwärtig wird das Videomaterial ausgewertet. Zeugen, die ...

mehr