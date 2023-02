LPI-SHL: Einbruch in Hotel

Heubach (ots) - Gewaltsam drangen bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch in ein Hotel in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Heubach ein. Im Inneren durchwühlten die Eindringlinge Schränke und Schubladen, zogen jedoch ohne Beute wieder von dannen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 03685 778-0 zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien ...

