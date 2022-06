Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern/Dieburg: Polizei stellt zwei Fahrräder sicher

Eigentümer gesucht

Groß-Zimmern/Dieburg (ots)

Nachdem die Polizei Ende Mai und Anfang Juni zwei Fahrräder sichergestellt hat, suchen die Beamtinnen und Beamten nach den rechtmäßigen Eigentümern.

Bereits am Montag, den 23. Mai, fiel Passanten ein weißes Mountainbike in einem Garten in der Straße "Am roten Morgen" in Groß-Zimmern auf. Da das Bike der Marke "Canyon" mit 26 Zoll Rädern am Einsatzort keinem Besitzer zugeordnet werden konnte, stellte die Streife das Rad sicher.

Auch ein schwarz-rotes Mountainbike des Herstellers "Cube" wurde am Donnerstag, den 2. Juni, von der Polizei auf einem Schulgelände "Am Wall" in Dieburg in amtliche Verwahrung genommen. Das Rad wurde von Schülern einer dortigen Schule aufgefunden. Diese alarmierten im Anschluss die Polizei.

Da zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Räder im Rahmen von Diebstahlsdelikten entwendet wurden und bislang die rechtmäßigen Besitzer nicht ermittelt werden konnten, hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Die Beamtinnen und Beamten des Kommissariats 43 bei der Polizei in Darmstadt können unter der Rufnummer 06151/969-0 erreicht werden.

