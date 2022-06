POL-DA: Mörfelden: Komplette Brummi-Abgasanlage erbeutet

Michelstadt (ots) - Mehrere Personen meldeten am Montagabend (20.06.), gegen 22.00 Uhr, einen Brand in einem teilweise gerodeten Waldgebiet mit Losholz im Osten Michelstadts, in Verlängerung der Friedhofsstraße. Etwa 800 Quadratmeter Waldboden waren von dem Brand betroffen. Die Feuerwehr Michelstadt war mit der Brandbekämpfung gefordert und verhinderte mit ihrem schnellen Einsatz ein weiteres Ausbreiten der Flammen. ...

mehr