POL-DA: Darmstadt: Polizei bittet Öffentlichkeit um Mithilfe / 13-Jährige kehrt in Jugendeinrichtung nicht zurück

Mörfelden (ots) - Auf die komplette Abgasanlage eines in der Industriestraße geparkten Lastwagens der Marke Renault hatten es Kriminelle in der Zeit zwischen Freitag (17.06.) und Montag (20.06.)abgesehen. Die Täter demontierten die Anlage fachmännisch und entkamen anschließend unerkannt mit ihrer Beute. Der Schaden beträgt rund 6000 Euro. Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Polizeistation ...

