Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Sattelkammer - dutzende Reitsättel entwendet - mehrere zehntausend Euro Schaden - Tatverdächtige festgenommen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Dienstag kam es auf einem Reiterhof an der Waldhofstraße zu einem größeren Diebstahl. Diebe drangen in eine Sattelkammer ein, öffneten gewaltsam zahlreiche Spinde und entwendeten dutzende Sättel und weiteres Reitzubehör. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Noch während der Sachverhalts- und Tatortaufnahme, ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Verbleib des Diebesguts. Die Hinweise konkretisierten sich auf die A30 bei Melle. Umgehend leitete die Polizei Fahndungs- und Observationsmaßnahmen ein. Die Beamten kontrollierten eine Reihe von infrage kommenden Fahrzeugen. Gegen 08:30 Uhr stoppten Beamte an der Anschlussstelle Melle-Ost einen Ford Transit. In dem Fahrzeug wurden zahlreiche Reitsättel und Reitequipment festgestellt. Die Fahrzeuginsassen, zwei litauische Staatsbürger ohne festen Wohnsitz im Inland, wurden festgenommen und dem Zentralen Kriminalermittlungsdienst in Osnabrück überstellt. Beide Verdächtigen, der 26-jährige Mann und sein 43-jähriger Komplize, verfügen über hinreichende Vorerkenntnisse im Bereich der Eigentumskriminalität. Der Ford Transit inklusive Diebesgut wurde von der Polizei sichergestellt und abgeschleppt. An dem Fahrzeug befanden sich Kennzeichen aus Osnabrück, welche zuvor in den Niederlanden entwendet worden waren. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück werden die beiden Männer am Mittwoch dem Amtsgericht vorgeführt, dort wird über eine Untersuchungshaft entschieden.

