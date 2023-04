Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Alfhausen: Baggerschaufel von Baustelle entwendet - Polizei sucht Zeugen

Alfhausen (ots)

In der Zeit von Samstagnachmittag (16:00 Uhr) bis Dienstagmorgen (07:55 Uhr) entwendeten Unbekannte die Schaufel eines Baggers, welcher auf einer Baustelle am "Bremer Tor" abgestellt wurde. Die Täter durchtrennten dazu mehrere Hydraulikschläuche und transportierten die Schaufel im Wert von mehreren tausend Euro anschließend auf unbekannte Weise vom Tatort. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können. Diese melden sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück unter 05439/9690.

