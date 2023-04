Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Restplätze für die Veranstaltung "Sicherheit erfahren" "Sicherheit erfahren", ein Präventionsprojekt der Polizei Osnabrück für Senioren/Seniorinnen ab 65 Jahren

Bild-Infos

Download

Osnabrück (ots)

Die Verkehrsunfallstatistik bringt es an den Tag, "wir müssen was tun" und wir tun etwas, damit u.a. unsere älteren, Fahrrad fahrenden Mitbürger sicher von A nach B kommen. Egal ob mit dem Fahrrad oder dem Pedelec, die unten genannten Kurse sind an beide Zweiradfraktionen gerichtet und dazu hat die durchführende Osnabrücker Polizei noch Restplätzen zu vergeben.

Bei den Ausfahrten erfahren sie Neues und vertiefen Bewährtes. Darüber hinaus werden auf diesen Touren durch anschauliche Beispiele Themen, wie Enkeltrick, Einbruchsschutz und, wie und womit sichere ich mein Rad richtig, deutlich gemacht.

Anmeldungen werden telefonisch unter 0541 327 2042 oder unter der E-Mail Anschrift praevention@pi-os.polizei.niedersachsen.de entgegen genommen. (Für etwaige Rückfragen hinterlassen sie bitte ihre Tel.-Nr.)

Die Teilnehmerzahl ist auf 10 Personen begrenzt. Das Tragen eines Helmes und ein verkehrssicheres Fahrrad/Pedelec sind Vorrausetzungen für die Teilnahme. Die Teilnahme ist auf eigene Gefahr und kostenfrei.

03.05.23, 10:00 Uhr, Treffpunkt: Marktplatz Am Riedenbach, Strecke: Schölerberg/Fledder.

10.05.23, 10:00 Uhr, Treffpunkt: Heinz-Fitschen Haus , Heiligenweg, Strecke: Schinkel.

15.05.23, 15:00 Uhr, Treffpunkt: Parkplatz Sparkasse, Atterstr. 2-2, Strecke: Hafen, Eversburg, Atter.

24.05.23, 15:00 Uhr, Treffpunkt Gröbelweg 19 (Polizeistation) Strecke: Sutthausen.

31.05.23, 15:00 Uhr, Treffpunkt: Am Gretescher Turm/Mindener Straße, Strecke: Gretesch/Lüstringen/Darum.

06.06.23, 10:00 Uhr, Treffpunkt: Heger-Tor-Wall (Hof der Polizeidirektion), Strecke: Westerberg/Weststadt.

19.06.23, 10:00 Uhr, Treffpunkt: Heger-Tor-Wall (Hof der Polizeidirektion), Strecke: Wüste/Kalkhügel.

28.06.23, 15:00 Uhr, Treffpunkt: Marktring 17 (Polizei), Strecke: Belm

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell