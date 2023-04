Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Diebstahl eines Paketfahrzeugs - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Samstagnachmittag ließ ein Paketzusteller während einer Auslieferung gegen 14:30 Uhr seinen Lieferwagen kurze Zeit unverschlossen an der "Johannisstraße/Petersburger Wall" zurück. Ein Zeuge beobachtete dann wie eine unbekannte männliche Person sich in den weißen Ford Transit mit blauer Aufschrift setzte und damit nach links auf den "Petersburger Wall" in Richtung HBF wegfuhr. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte der PKW zunächst nicht aufgefunden werden. Am Samstagabend ging dann jedoch ein Hinweis bei der Polizei ein, dass im "Holstener Weg" in Salzbergen das entwendete Paketfahrzeug aufgefunden wurde. Wer Hinweise zu Tat oder zum Täter hat, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2115.

