Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: 38-Jährige verursacht mit mehr als 1,6 Promille Unfall

Wallenhorst (ots)

Am frühen Sonntagmorgen befuhr eine 38-Jährige mit ihrem Opel gegen 04:15 Uhr die Straße "Am Pingelstrang" in Richtung Zentrum. Die Bramscherin touchierte dabei zwei am Fahrbahnrand geparkte PKW. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. An allen drei Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Der Opel der 38-Jährigen war außerdem nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Frau unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Es folgte daraufhin eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins. Gegen die 38-Jährige wurde ein Strafverfahren aufgrund der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

