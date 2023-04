Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte/Oesede: Zeugen nach Unfallflucht in der Oeseder Straße gesucht

Georgsmarienhütte (ots)

In der Nacht zum Samstag kam es in der "Oeseder Straße" möglicherweise zu einer Verkehrsunfallflucht. Nun sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher oder seinem Fahrzeug geben können. Gegen 00.10 Uhr war ein 30-Jähriger mit seinem Dacia Logan in Fahrtrichtung Bad Iburg unterwegs, als er in Höhe des Rathauses plötzlich einem entgegenkommenden Toyota auswich und mit einem geparkten Mercedes kollidierte. Der Toyota mit dem Ortskennzeichen (VEC) fuhr möglicherweise mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung der "Klöcknerstraße" und nötigte den Dacia-Fahrer zum Ausweichen. Bei der Kollision ist ein Sachschaden von circa 13.000 Euro entstanden, verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt nun gegen den unbekannten Toyota-Fahrer wegen einer Unfallflucht. Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich um eine dunkle Limousine handeln. Hinweise zu dem Unfallgeschehen oder zu dem Verursacher und seinem Fahrzeug nimmt die Polizei aus Georgsmarienhütte unter 05401/83160 entgegen.

