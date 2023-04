Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Badbergen: Zwei Leichtverletzte nach Brand zweier Wohnmobile

Badbergen (ots)

Am Samstagabend kam es in der Straße "Esslinger Heide" zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei, nachdem zwei Wohnmobile auf einer abgelegenen Veranstaltungsfläche Feuer gefangen hatten und vollständig ausbrannten. Gegen 22.30 Uhr erreichte die Polizei die Meldung über den Brand der Fahrzeuge vom Typ "Citroen Jumper" und "VW T4", in denen zum Zeitpunkt des Ausbruchs bereits Besucher eines dortigen Festivals nächtigten. Ein 37-Jähriger, der sich in dem Citroen aufhielt, rettete sich ohne fremde Hilfe aus seinem Fahrzeug. Durch die Flammen erlitt der Mann aus Wassenberg leichte Brandverletzungen und wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. In dem VW musste der 36-jährige Insasse durch Ersthelfer aus seinem Schlaf geholt werden. Der Mann aus Bramsche konnte sein Wohnmobil daraufhin mit einem Schrecken selbstständig verlassen und blieb unverletzt. Durch die Explosion einer Gasflasche erlitt eine weitere Person im Alter von 46 Jahren ein Knalltrauma. Der Mann wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt, ins Krankenhaus musste der Quakenbrücker nicht. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Badbergen und Wehdel waren mit knapp 30 Einsatzkräften vor Ort. Noch während der Löscharbeiten nahm die Polizei die Ermittlungen zu der Brandursache auf und beschlagnahmte den Brandort sowie die betroffenen Fahrzeuge. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen liegen den Ermittlern keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor. Die Ermittlungen dauern an. Insgesamt ist ein Sachschaden von schätzungsweise 25.000 Euro entstanden.

