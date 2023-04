POL-OS: Merzen: Zeugen nach Einbruch im "Mühlenweg" gesucht

Bersenbrück (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen kam es in der "Ravensbergstraße" zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Aus bislang ungeklärter Ursache war zuvor gegen 5.50 Uhr ein Hackschnitzelheizwerk in Brand geraten. Das Feuer breitete sich vom Heizofen her aus, das gesamte Gebäude war stark verqualmt. Zu keiner Zeit befanden sich Personen im Gebäude und in Gefahr. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden an ...

