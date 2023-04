Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Brand eines Hackschnitzelheizwerks

Bersenbrück (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen kam es in der "Ravensbergstraße" zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Aus bislang ungeklärter Ursache war zuvor gegen 5.50 Uhr ein Hackschnitzelheizwerk in Brand geraten. Das Feuer breitete sich vom Heizofen her aus, das gesamte Gebäude war stark verqualmt. Zu keiner Zeit befanden sich Personen im Gebäude und in Gefahr. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden an der Anlage und dem Gebäude, die Schadenshöhe ist bislang unbekannt. Für die Löscharbeiten wurde das Hallendach durch die Feuerwehr teilweise abgedeckt. Die Löscharbeiten durch die freiwillige Feuerwehr (mit ca. 80 Personen und zwei Drehleitern vor Ort) haben bis 10.35 Uhr angedauert. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf und beschlagnahmte den Brandort. Die Ermittlungen dauern an.

