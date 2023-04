Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Schwerer Unfall auf der Atterstraße

Osnabrück (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 11.40 Uhr, befuhr ein 75-Jähriger mit seinem Honda die "Atterstraße" in Fahrtrichtung stadtauswärts. Als der Senior aus Lotte an einem haltenden Fahrzeug vorbeifuhr und dafür in den Gegenverkehr steuerte, kollidierte der Honda frontal mit einem Nissan vom Typ Micra, der in Richtung stadteinwärts unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde die Nissan-Fahrerin schwer und der 75-jährige Hond-Fahrer vermutlich leicht verletzt. Beide wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. An den Fahrzeugen sind erhebliche Schänden entstanden, ein Abschleppunternehmen wurde mit dessen Bergung beauftragt. Während der Unfallaufnahme war die "Atterstraße" im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt.

