Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Fahrraddiebstahl verhindert - Geschädigte gesucht

Freiburg (ots)

Ein Zeuge informierte am Dienstag, 28.03.2023, gegen 18.15 Uhr, die Polizei über einen vermeintlichen Fahrraddieb, welcher im Bereich eines großen Einkaufszentrums in Friedlingen unterwegs sei. Die Polizei konnte den vermeintlichen Dieb auf einem Fahrrad sitzend und mit einer Hand einen E-Scooter schiebend, kurz vor der Dreiländerbrücke, feststellen. Beim Erkennen der Polizei warf der vermeintliche Dieb das Fahrrad sowie den E-Scooter zu Boden und flüchtete zu Fuß über die Dreiländerbrücke nach Frankreich. Kurioserweise waren das Fahrrad sowie der E-Scooter noch mit einem längeren Kabelschloss miteinander verschlossen. Allerdings war der E-Scooter nur mit dem Rahmen des Fahrrades verschlossen, sodass man das Fahrrad fortbewegen konnte. Das Polizeirevier ermittelt nun gegen einen 37-jährigen Mann aus Frankreich, welcher im Verdacht steht das Fahrrad und den E-Scooter versucht habe zu entwenden. Kurz vor dem Diebstahl wurde der 37-Jährige vom Zoll kontrolliert. Auch steht der 37-Jährige im Verdacht, sich illegal in Deutschland aufgehalten zu haben. Weiterhin werden die Besitzer des Fahrrades und des E-Scooters gesucht. Diese mögen sich bitte mit dem Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 9797-0, in Verbindung setzen. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Trekkingrad mit einer weißen Aufschrift "Mano Negra". Bei dem E-Scooter handelt es sich um einen schwarzen E-Scooter der Marke "The Urban".

