Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Tageswohnungseinbruch in der "Natruper Straße" - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Freitagmittag, zwischen 13 Uhr und 14.55 Uhr, ist die Wohnung eines Mehrparteienhauses in der "Natruper Straße" in Visier eines Unbekannten geraten. Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang zu der Wohnung im Erdgeschoss und durchsuchte das Innere nach Wertgegenständen. Mit einer unbekannten Menge Schmuck verließ der Dieb wenig später die Wohnung und flüchtete vom Tatort, der sich in der Nähe der Straße "Am Natruper Holz" befindet. Hinweise zu der Tat oder dem Einbrecher nimmt die Osnabrücker Polizei unter 0541/327-2215 oder -3203 entgegen.

