Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Betrunken und renitent

Am Montag musste eine 21-Jährige in Warthausen in Gewahrsam genommen werden.

Ulm (ots)

Gegen 18.45 Uhr wurde der Polizei eine randalierende Person im Bereich der Bahngleise bei der Straße Museumsgässle gemeldet. Hierbei handelte es sich um eine 21-jährige Frau. Aufgrund ihres Zustandes sollte sie in Gewahrsam genommen werden. Dagegen wehrte sie sich heftig und trat einer Polizeibeamtin ins Gesicht. Die wurde dadurch verletzt. Bei der Frau wurde Alkoholgehalt von über vier Promille festgestellt. Da sie sich offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, kam sie in ein psychiatrisches Krankenhaus.

+++++++ 2058776 (BK)

