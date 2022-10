Ulm (ots) - Der Unfall ereignete sich gegen 7.10 Uhr. Ein 18-Jähriger fuhr mit seinem Citroen in der Söflinger Straße in Richtung Söflingen. Er bog nach links in die Königstraße ab. Dabei übersah er einen entgegenkommenden VW. Dessen 25-jähriger Fahrer war in Richtung Wagnerstraße unterwegs und hatte ...

mehr