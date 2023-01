Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW kollidiert auf der BAB 11 mit einem umgestürzten Baum

Pasewalk (LK V-G) (ots)

Am Samstag, 14.01.2023 ereignete sich um 20:00 Uhr auf der Bundesautobahn 11 in Fahrtrichtung Stettin, etwa 3 Kilometer vor der Abfahrt Penkun, ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Baum. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 32-jährige polnische Fahrzeugführer mit seinem PKW die Autobahn ca. 100 m hinter einem LKW auf dem rechten Fahrstreifen. Der LKW überfuhr einen zuvor auf die Fahrbahn gekippten Baum. Der nachfolgende PKW-Fahrer konnte dem Baum nicht mehr ausweichen und es kam zu einer Kollision mit diesem. Verletzt wurde niemand. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Neben dem zum Einsatz gebrachten Funkstreifenwagen des PHR Pasewalk waren ebenfalls die umliegenden Freiwilligen Feuerwehren aus Hohengüstow und Gramzow mit insgesamt 29 Kameraden 5 Fahrzeugen im Einsatz. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren beräumten die Baumteile von der Fahrbahn. Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme und der Beräumung der Fahrbahn musste die BAB 11 in Fahrtrichtung Stettin für 1,5 Stunden voll gesperrt werden. im Auftrag Marco Sellke Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg

