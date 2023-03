POL-MS: Im Alter sicher leben - Einladung zum Vortrag im Stadtteiltreff Rumphorst der Diakonie Münster

Polizei Münster

Die Polizei Münster lädt Interessierte am Dienstag (21.03.) um 15:00 Uhr zu einem Vortrag zum Thema "Im Alter sicher leben" in den Stadtteiltreff Rumphorst der Diakonie Münster ein.

Ein Phänomen bei Betrugsmaschen: Betrügerinnen und Betrüger wählen gezielt ältere Menschen aus, um für sich einen größtmöglichen Gewinn zu erzielen. Skrupellos nutzen sie das gerade bei älteren Menschen in hohem Maße vorhandene Vertrauen in die Polizei oder Amtspersonen aus. Sie rechnen damit, dass Menschen dieser Altersgruppe schneller zu verunsichern sind und setzen sie oftmals unter enormen Zeitdruck. Um sich vor solchen Betrugsmaschen zu schützen, informiert die Expertin der Polizei Münster, Kriminalhauptkommissarin Alexandra Bruns vom Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz, ausführlich zu den Themen Gefahren am Telefon (Telefonbetrügereien, Enkeltrick, Schockanrufe, WhatsApp-Betrügereien), Gefahren an der Haustür (falsche Handwerker u.a.) und Gefahren unterwegs (Taschendiebstähle in Supermärkten, u. a.)

Neben dem Vortrag soll auch ein Austausch von Erfahrungen und Fragen entstehen. Zum Nachlesen finden die Besucherinnen und Besucher alle Informationen in der Broschüre "Im Alter sicher leben", die nach der Veranstaltung bereit liegt.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

