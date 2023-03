POL-MS: Polizei Münster stellt Fahrzeug-Aufbrecher - Täter vorläufig festgenommen

Münster (ots) - In der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen (11.03., 18:15 Uhr bis 13.03., 09:15 Uhr) haben Unbekannte an der Königsberger Straße Gartenbänke und eine Auflagenbox samt Auflagen entwendet. Die Täter öffneten den Bauzaun, mit denen die Möbelausstellung umzäunt war und entwendeten zwei Sitzbänke und eine Auflagenbox samt der Auflagen. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung. ...

