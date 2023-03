Polizei Münster

POL-MS: Diebe entwenden E-Bikes aus einer Tiefgarage in der Gasselstiege - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Nach drei E-Bike-Diebstählen zwischen Samstag (11.03., 11:00 Uhr) und Montag (13.03., 16:00 Uhr) aus einer Tiefgarage in der Gasselstiege sucht die Polizei Münster nun Zeugen.

Die Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zutritt zu der Tiefgarage, welche durch einen Keller und ein Zufahrtstor erreichbar ist. Hier entwendeten sie ein elektrisches Mountainbike der Marke "Cube" mit 10-Gang Kette, schwarzer Handyhalterung am Lenker, Flaschenhalterung am Rahmen, blauem Gummiband über dem Gepäckträger und Gelsattelüberzug. Ebenfalls entwendet wurden ein mit Ringschloss gesichertes E-Bike der Marke "Gazelle" und ein 9-Gang E-Bike mit Kettenschaltung. Das Fahrrad der Marke "KTM" hatte einen Diamantrahmen, war mit einem Zahlenkabelschloss verschlossen und zeichnet sich durch eine leichte Beschädigung am linken Pedal aus. Zudem hatte es eine Schlosshalterung am Rahmen und Reflektoren an allen Speichen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 bei der Polizei Münster zu melden.

