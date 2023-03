Polizei Münster

POL-MS: 71-jähriger Mann tötet Ehefrau im gemeinsamen Haus und dann sich selbst - Mordkommission bei der Polizei Münster im Einsatz

Münster/Wettringen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster der Polizei Steinfurt und der Polizei Münster

Ein 71-jähriger Mann steht im Verdacht, am Freitag (10.3.) zunächst seine ebenfalls 71-jährige Ehefrau und dann sich selbst im gemeinsamen Haus an der Mozartstraße in Wettringen umgebracht zu haben. Die Obduktionen der Leichname haben ergeben, dass beide Personen durch Stich- beziehungsweise Schnittverletzungen verstorben sind.

Eine Mordkommission wurde unter der Leitung des Ersten Kriminalhauptkommissars Thomas Götze bei der Polizei Münster eingerichtet. Bisherigen Ermittlungen zufolge liegt das Motiv im privaten Umfeld.

Presseanfragen beantwortet Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Rufnummer 0251 494-2387.

