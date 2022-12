Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 10.12.2022

PI Verden/Osterholz (ots)

Pressemitteilungen für die Landkreise Verden und Osterholz

Bereich Verden:

- keine presserelevanten Ereignisse -

Bereich Autobahnpolizei Langwedel:

- keine presserelevanten Ereignisse -

Bereich Achim:

++Daimlerfahrer ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss unterwegs++

Achim - In der Nacht zu Samstag führten Beamte des Polizeikommissariats Achim kurz nach Mitternacht eine Verkehrskontrolle in der Ueser Feldstraße in Achim durch. Ein 54-jähriger Daimlerfahrer konnte keinen Führerschein vorlegen und schien unter dem Einfluss von Alkohol zu stehen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest führte letztlich zu einem Wert von 0,74 Promille. Die Beamten leiteten entsprechende Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Fahrens unter Alkoholeinfluss ein.

Bereich Osterholz:

++Diebstahl aus Zigarettenautomaten++

Osterholz-Scharmbeck - In der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag trennten unbekannte Täter mit einem Winkelschleifer einen Zigarettenautomaten in der Straße Am Rodelande auf und entwendeten aus diesem eine unbekannte Menge an Bargeld und Zigaretten. Zeugen werden gebeten, sich bei Hinweisen auf die Täter beim Polizeikommissariat in Osterholz-Scharmbeck unter der Rufnummer 04791-3070 zu melden.

++Kraftstoffdiebstahl++

Schwanewede - In der Zeit von Donnerstag auf Freitag schnitten unbekannte Täter einen Maschendrahtzaun auf und verschafften sich so Zugang zu einem Firmengelände an der Hauptstraße. Dort wurden aus einem abgestellten Fahrzeug 20-30 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei Hinweisen auf die Täter beim Polizeikommissariat in Osterholz-Scharmbeck unter der Rufnummer 04791-3070 zu melden.

++Diebstahl von Werkzeug aus Transporter++

Ritterhude - In der Nacht von Freitag auf Samstag hebelten unbekannte Täter in der Straße An der Ihle die Schiebetür eines Kleintransporters auf. Anschließend wurde aus diesem eine elektrische Biegezange entwendet. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf ca. 4000 EUR. Zeugen werden gebeten, sich bei Hinweisen auf die Täter beim Polizeikommissariat in Osterholz-Scharmbeck unter der Rufnummer 04791-3070 zu melden.

++Unfallflucht nach Anfahren einer Passantin++

Schwanewede - Am Freitag, um 17:25 Uhr, kam es im Friedländer Weg, Einmündung Waldweg, zu einem Unfall durch einen PKW, der vom Waldweg kommend nach links in den Friedländer Weg abbiegen wollte. Bei dem Abbiegevorgang geriet der PKW auf den rechten Bürgersteig und stieß hier mit einer Passantin zusammen, die durch den Zusammenstoß gegen einen Zaun geschleudert wurde. Der PKW entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne der Passantin Hilfe zu leisten. Diese wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Zeugenhinweise werden beim Polizeikommissariat in Osterholz-Scharmbeck, unter der Rufnummer 04791-3070 entgegengenommen.

