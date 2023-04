Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Schwerer Unfall auf der "Glandorfer Straße"

Bad Laer (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 11 Uhr, befuhr ein 83-Jähriger mit seinem Wohnmobil die Straße "Örtlingerort" und beabsichtigte an der Kreuzung zur "Glandorfer Straße" (L94) nach links in Richtung Glandorf abzubiegen. Dabei missachtete der Mann aus Bad Laer die Vorfahrt eines 43-Jährigen, der mit seinem Mercedes auf der Landesstraße in Richtung Bad Laer unterwegs war. Trotz eines Ausweichmanövers des Mercedes-Fahrers kollidierten beide Fahrzeuge miteinander. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte die weiße E-Klasse in einen Vorgarten und kam auf der Seite an einer Hauswand zum Stehen. Die Insassen, der 43-jährige Fahrer und seine 35-jährige Beifahrerin, wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Der Fahrer des Wohnmobils und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Durch die Kollision ist ein hoher Schaden an dem Mercedes entstanden. Auch das beschädigte Wohnmobil war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An der Hauswand entstand ebenfalls Sachschaden. Neben der Polizei war der Rettungsdienst und die Freiwillige Feuerwehr vor Ort.

