Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück

A1: Sattelzug umgekippt - Fahrer schwer verletzt - mehrstündige Sperrung einer Richtungsfahrbahn

Osnabrück (ots)

Am Montag gegen 07:20 Uhr befuhr ein 41-jähriger Schwede mit seinem Sattelzug die A1 zwischen den Anschlussstellen Osnabrück-Nord und Osnabrück-Hafen. Zunächst befuhr der Lkw den rechten von drei Fahrstreifen, bis er nach Zeugenangaben unerwartet auf den mittleren Fahrstreifen zog. Der Sattelzug schaukelte sich auf, der Fahrer verlor die Kontrolle über seinen Lkw und fuhr schließlich in die Mittelschutzplanke. Durch die Kollision kippte der Sattelzug um und blieb auf der rechten Seite liegen. Der 41-jährige Fahrer erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Osnabrücker Krankenhaus gebracht. Der Mann wurde inzwischen von der Polizei zum Unfall befragt, konnte aber keine Angaben machen. Hinweise auf Alkohol- oder Drogeneinfluss liegen nicht vor. Um etwa 08:30 Uhr wurde die A1 in Richtung Münster zwischen den Anschlussstellen Osnabrück-Nord und Osnabrück-Hafen voll gesperrt. Der Verkehr, der sich noch vor der Unfallstelle staute, wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Seit den Morgenstunden läuft die händische Entladung des mit Möbeln beladenen Lkw, anschließend wird das Fahrzeug aufgerichtet und abgeschleppt. Die Sperrung der Richtungsfahrbahn Münster wird noch bis zum späten Nachmittag andauern. Auf den Umleitungsstrecken kommt es zu Verkehrsbehinderungen.

