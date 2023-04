Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Radfahrer flüchtet nach Unfall mit E-Scooter

Hasbergen (ots)

Am Montagmorgen befuhr eine 36-Jährige mit ihrem E-Scooter gegen 05:30 Uhr den Fuß- und Radweg an der "Hauptstraße" in Richtung Osnabrück. Kurz vor der Bushaltestelle "Gaste, Kreuzbrink" kam der Hasbergerin ein Fahrradfahrer entgegen. Trotz eines Ausweichversuchs kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch die 36-Jährige zu Boden fiel. Die Frau verletzte sich dabei leicht. An dem E-Scooter entstand leichter Sachschaden. Der Radfahrer setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Wer Hinweise zum Unfall oder zum Verursacher geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401/83160.

