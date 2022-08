Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Zeugin von Verkehrsunfallflucht gesucht

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 10.08.2022 gegen 10:15 Uhr wurde ein, auf einem Parkplatz am Obermarkt in Bad Dürkheim, abgestellter Seat Leon beschädigt. Ein 75-jähriger Fahrer eines VW Golf beschädigte beim Einparken die Heckstoßstange des ordnungsgemäß geparkten Seat und entfernte sich anschließend fußläufig unerlaubt von der Unfallstelle. Am Seat entstand ein Sachschaden in Höhe von 200EUR. Der Verkehrsunfall konnte durch eine aufmerksame Zeugin beobachtet werden. Diese informierte unverzüglich eine Mitarbeiterin eines Einkaufsmarktes. Sie konnte sowohl das Kennzeichen des Audi als auch eine Beschreibung des Fahrers abgeben. Wenige Minuten später erschien auch der besagte Fahrer des VW im Einkaufsmarkt. Beim Eintreffen der Polizeibeamten war die Zeugin leider nicht mehr vor Ort. Am VW konnten korrespondierende Lackschäden festgestellt werden. Die Polizei Bad Dürkheim bittet die Zeugin sich unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden, da ihre Aussage benötigt wird.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell