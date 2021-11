Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Irrfahrt durch Quakenbrück - Führerschein beschlagnahmt

Quakenbrück (ots)

Gegen 08:40 Uhr unternahm ein 59-Jähriger am Freitagmorgen eine Irrfahrt durch die Stadt. Einer Augenzeugin fiel der Ford Kuga des Quakenbrückers durch seine unsichere Fahrweise bereits auf der Wilhelmstraße auf, dort soll das Fahrzeug wiederholt leicht auf den Gehweg fahren sein. Im Bereich der Bahnhofstraße touchierte der 59-Jährige dann einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgeparkten Mercedes GLE 350. Der Mercedes war nach dem Anprall nicht mehr fahrbereit, da ein Hinterrad verbogen worden war. Nur etwa dreißig Meter weiter kollidierte der Fahrer des Fords mit einem VW Touran und beschädigte dessen Fahrerseite komplett. Trotz der beiden Zusammenstöße setzte der Quakenbrücker seine Fahrt in den Loxter Weg fort. Ein Zeuge verfolgte den Fahrzeugführer und konnte beobachten, wie dieser zunächst seinen beschädigten Kuga begutachtete und dann eine Arztpraxis betrat. Der Zeuge meldete sich bei der Polizei und identifizierte den Unfallverursacher später. Die Beamten belehrten den 59-Jährigen und befragten ihn zu den Unfällen. Der Mann gab an, die Zusammenstöße bemerkt zu haben, ihm sei eine Meldung aber zunächst nicht möglich gewesen, da er für seinen Arzttermin bereits spät dran gewesen sei. Auf die Beamten machte der Mann einen ungewöhnlich gebrechlichen Eindruck. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde der Führerschein des 59-Jährigen beschlagnahmt, um dessen Einziehung durch ein Gericht vorzubereiten. Ob ein medizinisches Problem zu den Unfällen und dem ungewöhnlichen Verhalten des Unfallverursachers führte, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die entstandenen Sachschäden belaufen sich auf mehrere zehntausend Euro.

