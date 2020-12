Polizei Düren

POL-DN: Auto fährt gegen Kinderwagen - und fährt davon

DürenDüren (ots)

Beim Überqueren einer Straße wurde am Montagvormittag der Kinderwagen einer Fußgängerin angefahren. Die Autofahrerin entfernte sich vom Unfallort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Es wurde niemand verletzt.

Gegen 10:20 Uhr war am Montag eine 21 Jahre alte Dürenerin auf dem Gehweg entlang der Girbelsrather Straße unterwegs, dabei schob sie einen Kinderwagen. An der Einmündung zur Straße An St. Bonifatius überquerte sie diese an einem dafür vorgesehenen Fußgängerüberweg. Aus Richtung Kölner Landstraße kommend fuhr ein Pkw an den Fußgängerüberweg heran, bremste jedoch nicht rechtzeitig ab und kam erst zum Stillstand, als es bereits zu einer Berührung mit dem Kinderwagen gekommen war.

Es handelte sich um einen roten Wagen der Marke Fiat. Am Steuer saß eine etwa 30 bis 40 Jahre alte Frau mit langen dunklen Haaren. Nach einem kurzen Blickwechsel mit der Dürenerin setzte sie ihre Fahrt in Richtung Friedenstraße fort.

Die 21-Jährige, die sich sofort vergewisserte, dass es ihrem Kind gut ging, stellte leichte Beschädigungen an ihrem Kinderwagen fest. Hinter ihr befand sich ein weiterer Fußgänger, ein etwa 50 Jahre alter Mann, der den Verkehrsunfall beobachtet hatte und seinen Unmut über das Verhalten der Unfallverursacherin äußerte.

Dieser Zeuge sowie die flüchtige Autofahrerin selbst werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Die Leitstelle ist unter der Telefonnummer 02421 949-6425 jederzeit erreichbar.

