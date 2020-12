Polizei Düren

POL-DN: Mit dem Auto durch die Stadt gerast

DürenDüren (ots)

Am Mittwochabend (23.12.2020) fiel der Fahrer eines Autos in der Dürener Innenstadt auf, als er mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war.

Gegen 18:40 Uhr hielt der Fahrer eines Krankentransportes an einem Fußgängerüberweg in der Kölnstraße, um einer Fußgängerin das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Einem hinter dem Fahrzeug wartenden Autofahrer dauerte dies wohl zu lange. Er scherte aus, fuhr stark beschleunigend an dem Krankentransportfahrzeug vorbei und in Richtung Innenstadt davon. Die Fußgängerin wurde dabei nicht gefährdet. Der Fahrer des KTW wollte den Fahrer des Wagens zur Rede stellen und nahm die Verfolgung auf. Gleichzeitig wurde die Polizei informiert. Der Autofahrer fuhr über die Hohenzollernstraße, Stürtzstraße, Aachener Straße über das Tankstellengelände auf die Rurstraße. An der Kreuzung Rurstraße/Tivolistraße missachtete der Fahrer eine rote Ampel und bog nach rechts ab. Aufgrund der hohen gefahrenen Geschwindigkeit verlor der Zeuge kurzfristig das Fahrzeug aus den Augen. In der Schillerstraße konnte es schließlich verlassen angetroffen werden. Zwischenzeitlich hatte sich der Halter des Wagens bei der Leitstelle gemeldet, um den Diebstahl seines Fahrzeugs anzuzeigen. Die Angaben des 20-jährigen Düreners passten jedoch nicht mit dem zeitlichen Ablauf der mit dem Fahrzeug begangenen Verkehrsverstöße zusammen. Es bestand der Verdacht, dass ein Diebstahl des Wagens lediglich vorgetäuscht werden sollte. Der junge Mann machte zudem den Eindruck, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen. Ein durchgeführter Vortest reagierte positiv auf Cannabis und Amphetamin. Ihm wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein sowie das Auto wurden beschlagnahmt.

Zeugen, die am frühen Mittwochabend die waghalsige Fahrt eines schwarzen Opel Astra in der Dürener Innenstadt mitbekommen haben, werden gebeten, sich zu den üblichen Bürodienstzeiten mit dem zuständigen Sachbearbeiter unter der Rufnummer 02421 949-5241 in Verbindung zu setzen. Außerhalb dieser wenden Sie sich bitte an die Leitstelle der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425.

