Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Nahne: Zeugenaufruf nach Raub auf Autobahnauffahrt zur BAB30

Osnabrück/Nahne (ots)

Am späten Dienstagabend fuhr ein 23-jähriger Osnabrücker gegen 23:30 Uhr mit einem Firmenwagen (Mercedes Sprinter) von der B68 aus Georgsmarienhütte kommend auf die Auffahrt "Osnabrück-Nahne" zur BAB30 in Richtung Hannover. Im Bereich der Auffahrt wurde der junge Mann plötzlich von einem vorausfahrenden älteren dunklen Opel Corsa zweimal hintereinander deutlich ausgebremst. Um einen Zusammenstoß der Fahrzeuge zu vermeiden, lenkte der 23-Jährige seinen Sprinter nach rechts auf einen angrenzenden Grünstreifen. Beide Fahrzeuge kamen daraufhin zum Stehen. Aus dem Opel Corsa stiegen dann zwei männliche Personen aus, die sich zielgerichtet zu dem Sprinter begaben. Der 23-Jährige verließ sein Fahrzeug daraufhin ebenfalls. Die beiden Männer drückten den jungen Mann anschließend gewaltsam gegen sein Fahrzeug und raubten diesen aus. Mit Bargeld und dem Mobiltelefon des 23-Jährigen flüchteten die beiden Täter in ihrem Opel in Richtung der Autobahn.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

- schlank - 1,80m groß - Vollbart - kurze schwarze Haare - Bekleidung: blaue Jeans, dunkle Jacke

Täter 2:

- schlank - 1,70m groß - kurze schwarze Haare - Bekleidung: blaue Jeans, grüner Pullover

Die Polizei Osnabrück sucht nun Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den Tätern machen können oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Diese melden sich bitte unter 0541/327-2515 oder -2115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell