Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Trickdiebstahl durch angeblichen Handwerker

Speyer (ots)

Wie die Polizei erst am Mittwoch erfuhr, klingelte bereits am Dienstag gegen 12:20 Uhr ein angeblicher Handwerker bei einer 82-Jährigen in der Breslauer Straße. Der Mann täuschte vor, dass es in der Nachbarschaft einen Wasserrohrbruch gegeben habe und dass er daher die Anschlüsse der Dame auf "braunes Wasser" prüfen müsse. Er forderte die Dame mehrfach auf, bei laufendem Wasser Auffang-Gefäße zu holen und nutzte hierbei offenbar die Gelegenheit, einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag aus der Wohnung zu entwenden. Der Diebstahl fiel der Geschädigten erst am Folgetag auf.

Die Polizei Speyer bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen, Wahrnehmungen oder Fahrzeugen unter: Telefon an 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Die Polizei warnt vor ungebetenen Besuchern an der Haustür und rät:

- Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

- Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

- Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

- Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus.

- Denken Sie daran: Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen nie "Geldwechsler" oder "Falschgeld-Prüfer" ins Haus. Verständigen Sie über das Auftauchen derartiger Personen umgehend die Polizei.

- Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke.

- Nehmen Sie für Nachbarn nichts ohne deren ausdrückliche Ankündigung entgegen, zum Beispiel Nachnahmesendungen oder Lieferungen gegen Zahlung.

- Geben Sie keine Unterschrift für angebliche Geschenke oder Besuchsbestätigungen.

- Wechseln Sie niemals Geld an der Haustür. Sie könnten - beispielsweise durch Falschgeld - betrogen werden.

Weitere Informationen finden Sie auf https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

