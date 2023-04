Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Schadensträchtiger Einbruch in Schule

Speyer (ots)

Zwischen Montag, den 03.04.2023, 17:30 Uhr, und Dienstag, den 04.04.2023, 08:30 Uhr, drangen unbekannte Täter auf bislang unbekannte Weise in ein Schulgebäude in der Holzstraße ein. Im Inneren brachen sie eine Tür, mehrere Schränke und Behältnisse auf und entwendeten insgesamt einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag. Allerdings richteten sie einen Sachschaden von ca. 10.000 Euro an.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Nikolaus-von-Weis-Realschule beobachtet? Wer kann Angaben zu Tat oder Tätern machen? Die Polizei bittet Zeugen um telefonische Meldung an 06232 / 137- 0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell